أفيخاي أدرعي يكشف عن حصوله على هدايا "سعودية"

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ادعى خلالها أنه حصل على هدايا من المملكة في العام 2017. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: يتم تداول هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من السعودية أرسلت إلي مؤخرا. وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017، ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها التحريض. وأضاف أدرعي "الشائعات ينقلها الحاقدون، ويتداولها الجاهلون.. فلا تكن واحدا منهم".

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