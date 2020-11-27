أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن اثنين من تنظيم "تجمع أحرار الشرقية" الذي ينتشر في منطقة خاضعة للجيش التركي، قتلا ظهر اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزهم في قرية تل الجنب بمحيط بلدة مبروكة غربي رأس العين شمال غربي الحسكة.

ولم يتضح خط السير الذي سلكته العربة المفخخة قبل انفجارها في الحاجر، نظرا لمقتل جميع من كانوا في الموقع، ولأن الحاجر المستهدف يقع في منطقة تماس ومفترق طرق بين المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل "الكردية" والتركمانية"، الموالية للجيشين الأمريكي والتركي، على التوالي.

وتابع المراسل بأن الأنفجار آدى أيضا لمقتل الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة التي استهدفت الحاجز.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مسلحين من "تجمع أحرار الشرقية" بانفجار سيارة مفخخة شرقي سوريا

وفي جانب آخر، نقل مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عن مصادر أهلية بريف الرقة نبأ مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين اليوم الجمعة بانفجار لغم أرضي بمحيط قرية أبو صرة الواقعة تحت سيطرة مسلحي تنظيم "قسد"، بريف بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مسلحين من "تجمع أحرار الشرقية" بانفجار سيارة مفخخة شرقي سوريا

وعلى مدى الأيام الأخيرة، تشهد مناطق سيطرة الفصائل "التركمانية" والفصائل "الكردية" بريفي الحسكة والرقة اشتباكات مسلحة يتخللها قصف عنيف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين.