وفاة مدرس مصري في السعودية وتحرك عاجل من السلطات المصرية

ووفقا لبيان الوزارة، أصدر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المدرس المصري محمد شعبان حسان، وذلك بمجرد علمه بالوفاة.

بدوره، قال الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس المكتب في الرياض إنه "تم التواصل مع إدارة المدرسة وتبين وفاة المعلم بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وهو يؤدي عمله بالمدرسة".

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وأشار رجائي، إلى أن المواطن المصري محمد شعبان حسان الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري أثناء آداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبينت وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي أنه "تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وتم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة بالرياض".

وتابع "جار اتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، بالإضافى إلى التواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدي هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة".