التعليم تفتح باب ترشيح المعلمين للتدريس بالخارج

دعت وزارة التعليم في تعميم، جميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، بترشيح المنسوبين الراغبين في التدريس بالمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1443هـ، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 1442.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم، مبينة أنه لن يُنظر في الطلبات التي تُرسل بعد التاريخ المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط في المرشح، أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، وألا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50، وأن يكون متزوجا وحسن السير والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية.

كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في السنوات الدراسية الثلاث الماضية أو السنة الحالية، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي للدراسة أو التحق ببرنامج خبرات، أو العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم.