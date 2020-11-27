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وأوضحت أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة 10:00 الجمعة وتستمر إلى فجر يوم غد السبت، تصل كميتها إلى 30 ملم.
وفي تنبيه ثان، أفادت الهيئة باستمرار تسقاط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية والجنوب الغربي، في ولايات تلمسان، بشار، سيدي بلعباس، النعامة وعين تيموشنت.
وأشارات إلى أن كمية الأمطار بها قد تصل إلى 40 ملم، ويستمر هطول الأمطار إلى الساعة 15:00.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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