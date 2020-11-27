شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات موالية لإيران تعتدى بالضرب على نساء يعملن بمركز تجميل ببغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد عنيف يعود للظهور في شوارع بغداد ويذكر بتصرفات تنظيم داعش، انهال مسلحون ضربا على نساء يعملن في أحد مراكز التجميل في العاصمة العراقية بغداد، وأظهرت لقطات فيديو متداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها "العربية"، رجالا مسلحين ملثمين ومعهم عصا ينهالون بالضرب على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن عدد من النشطاء العراقيين والإعلاميين يتهمون عناصر من ميليشيات "ربع الله" الموالية لإيران بتنفيذ واقعة الاعتداء، واقتحامهم للمركز متخطين سلطة الدولة والقانون، فيما انتقد آخرون الحكومة التي سمحت بمثل هذا العنف.



المليشيات تدمر مركز التجميل



مليشيات تضرب النساء فى العراق

وأعاد هذا التصرف إلى الأذهان تصرفات عناصر تنظيم داعش حينما كانوا يسيطرون على كافة البقاع العراقية ويضعون قوانينهم السوداء وبطشهم على مناطق واسعة في العراق.

وأظهرت المشاهد التي أشعلت غضبا على مواقع التواصل بين العراقيين، عناصر ملثمين يحملون هراوات ويضربون نساء، فيما عمد بعضم إلى جر العاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية إلى الخارج وانهالوا عليهن بالضرب.

ميليشيات "ربع الله" ظهرت حديثا على الساحة العراقية، قبل أشهر، باقتحام المركز، وكان اسم تلك المجموعة ظهر بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما اتهمت باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأمريكية في العاصمة.

وعلى جانب آخر، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة أن تنظيم "داعش" الإرهابي حاليا في مرحلة "الانكسار الكبير"، محذرة من استخدام التنظيم "مواد أرشيفية" لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية.