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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، عشرة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادى الأسير قوله" إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين بينهم شقيقان من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما اعتقلت 4 آخرين من مدينة جنين واثنان من محافظة بيت لحم.

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