العراق يحذر من استخدام داعش مواد أرشيفية لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة أن تنظيم "داعش" الإرهابي حاليا في مرحلة "الانكسار الكبير"، محذرة من استخدام التنظيم "مواد أرشيفية" لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكسارا كبيرا في العام الحالي، وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، ولاسيما الجهود الاستخبارية".
وأضاف الخفاجي "أن القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطا كبيرا على هذه المجاميع الإرهابية"، لافتا إلى أن المواطن العراقي بات واعيا لما يتم طرحه من تلك العصابات التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنويا؛ بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات، فضلا عن القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية".
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