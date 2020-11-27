النيابة تحذر من الدخول لحافز بدون تصريح

أكدت النيابة العامة أن محاولة الدخول إلى منصة “حافز” ‏من شخص غير مصرح له تُعد جريمة معلوماتية.‏

وأوضحت النيابة أن القانون أقر بعقوبة كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن والغرامة أو ‏بإحداهما، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه ‏الأفعال.‏

وأوضحت النيابة أن العقوبات تشمل، مخالفات الدخول بدون تصريح، أو ‏تحديث البيانات، أو إجراء تدريبات، أو مشاركة اسم المستخدم ‏لشخص غير مصرح له.