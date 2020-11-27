ضبط قائد مركبة وثق قيادته بسرعة عالية بمقطع فيديو

أعلن مرور محافظة الطائف، أنه تم ضبط قائد مركبة وثق تهوره على الطريق بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود سيارته بسرعة عالية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، على حسابها بتويتر، إن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، بالقيادة بهذه السرعات العالية.

وأكدت أنه ستتم إحالة المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه، وفقاً لنظام المرور.