السودان يعلن الحداد 3 أيام على رحيل الصادق المهدي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الخميس)، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في “تويتر”، أن مجلس الوزراء الانتقالي أعلن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

ووجه “حمدوك” بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج؛ حدادًا على وفاة الإمام الصادق المهدي.