الجزائر تعلن إجلاء رعاياها العالقين في قطر... صور

وبحسب بيان السفارة الجزائرية في الدوحة، أمس، فإنه سيتم إجلاؤهم من مطار حمد الدولي بالدوحة في هدوء وظروف حسنة.

كما وجهت السفارة الشكر إلى السلطات القطرية المختلفة التي قدمت كل التسهيلات ووفرت الظروف المناسبة لإتمام مجمل عمليات الإجلاء بنجاح كبير. حسبما أشار البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الجزائرية في قطر عن موعد إقلاع رحلة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة".

وأشارت إلى أنه قد حدد بيوم الخميس 26 نوفمبر 2020، الساعة 16:35 بتوقيت الدوحة.

وأكدت أنه تعمل بالتنسيق مع ممثلي المعنيين بهذه الرحلة على إتمام الإجراءات اللازمة بما فيها ضبط القوائم الاسمية النهائية واستخراج الموافقات الضرورية وفقا للقوانين المعمول بها في قطر في تنظيم مثل هذه الرحلات الاستثنائية.