في زعم جديد... ليبرمان: "حماس" تطور قنابل عنقودية وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة

نقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء أمس الخميس، عن ليبرمان أن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يقومان بإخفاء الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات "حماس" القتالية في قطاع غزة.

وأوضح ليبرمان أن قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى مدينة الخضيرة، التي تقع شمالي إسرائيل.

وعرضت القناة العبرية شريط فيديو لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، حيث يظهر تصريحه في المحضر الرسمي للجلسة على موقع الكنيست الإسرائيلي نفسه.

وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الجمعة، أن غانتس ونتنياهو يخفيا عن الإسرائيليين ما تقوم به "حماس" من تصنيع لصواريخ كروز وقنابل عنقودية، وأنهما يتهربان من مساعدة مستوطني غلاف غزة.

وكرر ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الدفاع في ولاية نتنياهو الأخيرة، قوله: