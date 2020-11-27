19 إصابة بفيروس كورونا في مجلس الوزراء السوداني

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أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء فحص لمخالطي وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، الذي ثبتت إصابته في وقت سابق، من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ومساعديه.

جاءت نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء سلبية، بينما جاءت النتيجة إيجابية لكل من داليا الروبي، مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسين، مسؤول الشؤون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء، و16 آخرين من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت الوكالة السودانية أن المصابين يتلقون العلاج وهم جميعاً بصحة جيدة، وتجري عملية التتبُّع والفحص لكل من خالط المصابين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة جديدة وتعافي 110، يوم أمس الخميس، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليومي 23 - 24 نوفمبر 2020 وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي الحالات الجديدة الى 16864، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة .