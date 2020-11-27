شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقتل 21 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى مواجهات غربى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، مقتل 35 عنصرا من مسلحى جماعة الحوثية فى قصف غربى محافظة مأرب، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين فى جبل هيلان، مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأسفر القصف عن سقوط 21 عنصرا حوثيا".

وأضاف المصدر أن "مقاتلات التحالف العربي، نفذت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين فى منطقة الشبكة ومواقع متفرقة من جبل هيلان، أدت إلى قتل وجرح العديد من عناصرهم وإعطاب وتدمير آليات قتالية".

وفى وقت سابق اليوم، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن التحالف العربى شن 10 غارات جوية على مديرية صرواح فى مأرب، وغارة أخرى على مديرية مدغل شمال غربى المحافظة.