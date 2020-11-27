شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى يُحذر من استمرار تدهور العُملة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الطاقة والتعدين السودانى المهندس خيرى عبدالرحمن، من استمرار تدهور سعر الجنيه السودانى أمام الدولار، لما له من تأثير سيئ على سياسة ترشيد دعم الوقود، التى بدأ تنفيذها منذ حوالى شهر.

وقال خيري، فى تصريح صحفى، إن ترشيد الدعم قائم على سياسة استخدام آلية الاستيراد الحر بواسطة القطاع الخاص لعدم توفر العملة الصعبة لدى الدولة، وبالتالى فإن التعامل يتم بالسعر الحر للجنيه السوداني، بحسب ما تعتمده محفظة السلع الإستراتيجية عند فتح الاعتماد لشراء أية باخرة خاصة، ويتم حساب السعر الحر بناء على ذلك بعد إضافة التكاليف المحلية والتى تعد قليلة ولا تؤثر كثيرًا فى الأسعار.

وأضاف أنه من ضمن سياسة ترشيد الدعم، كان من المفترض أن تتم مجموعة من الخطوات التى تضمن الانخفاض المستمر لسعر الدولار فى السوق الحر وبالتالى يصاحب ذلك انخفاض مستمر فى السعر الحر للجازولين والبنزين، أما ما يحدث الآن فهو تهديد خطير لسياسة ترشيد الدعم للوقود ويتعارض تماما مع المبدأ الذى قامت عليه.

وطالب باتخاذ الإجراءات والسياسات التى تؤدي إلى تقوية الجنيه السودانى لتنخفض على ضوء ذلك أسعار البنزين والجازولين وتقل معاناة الناس.

ونبه إلى أن مصفاة الخرطوم ستتوقف فى بداية شهر ديسمبر المقبل، وكل الترتيبات تمت مع شركات القطاع الخاص لاستيراد بواخر وقود لتغطية الطلب من السوق العالمي، وبالتالى فإن انخفاض الجنيه السودانى فى السوق الحر سيؤدى حتما إلى العودة لزيادة أسعار البنزين والجازولين الحر بعد أن تم خفضها هذا الأسبوع.

ودعا خيرى إلى تدخل كل مؤسسات الدولة ذات الصلة لوقف هذا التدهور السريع لتفادى زيادات غير موضوعية وغير محتملة لأسعار الوقود، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك وعدم التعامل مع القنوات غير الشرعية للتوزيع واتباع الضوابط التى وُضعت حتى يتم تنظيم وتوظيف جيد للمشتقات التى تم توفيرها.