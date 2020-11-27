الأردن يسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقفز إلى أكثر من 200 ألف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 5000 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 203 آلاف و21 إصابة. وأوضحت الصحة الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردن ية - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135 ألفا و650 بعد تسجيل 4 آلاف و469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى ألفين و509 وفيات.

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