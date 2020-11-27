الأردن.. إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية

ونقل موقع "عمون" الأردني عن بيان للديوان الملكي أنه:" صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 26/11/2020، برئاسة معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي".

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وأوضح البيان أن عضوية مجلس أمناء الصندوق تضمنت:" أيمن عبدالكريم حتاحت، و بشر إبراهيم بكر،و نور غازي جرار،وليث مروان القاسم، وموسى عوني الساكت، حسين زيد ملحس".

ويهدف الصندوق الذي أُسس بموجب قانون رقم (13) لسنة 2001 إلى تعزيز التنمية المستدامة للبلاد.

ويسعى الصندوق، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إلى تنفيذ مشاريع وبؤر تنموية خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة.

وفي إطار جهوده لتسخير الطاقات البشرية بالشكل الأمثل، يوفر الصندوق فرص التدريب والدعم المهني للشباب الأردني.

كما يسعى الصندوق إلى استقطاب الطاقات الشبابية من المبدعين وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار لإعدادهم لسوق العمل وتحمل المسؤولية الاجتماعية.