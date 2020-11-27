لبنان يسجل 1859 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى أكثر من 122 ألف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 122 ألفا و159 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت. وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 974 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11804 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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