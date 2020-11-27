شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المسافرات الأستراليات: يجب تعويض النساء اللواتى تعرضن لمحنة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن محامي المسافرات الأستراليات أكد بأنه يجب تعويض النساء اللواتي تعرضن لمحنة في رحلة الدوحة، وأن ما حصل في مطار الدوحة يمثل عنفا وتمييزا ضد المرأة، نحرص على عدم تكرار تجربة مطار الدوحة.

تواصل فضيحة "تعرية النساء" فى مطار حمد الدولى بقطر صداها فى أستراليا والعالم كله، بعد أن تسببت فى معاناة نفسية وجسدية لنحو 13 امرأة من ضحايا الواقعة، وخرجت إحدى الضحايا تتحدث عما شعرت به من آلام نفسية وتجربة وصفتها بالكابوسية فى برنامج 60 دقيقة فى أستراليا هذا الأسبوع، حسبما أفاد موقع آراب نيوز.

ووصف تليفزيون أستراليا مدى خطورة إمارة قطر على النساء الأجنبيات بعد "فضيحة" فحص المطار فى أكتوبر الماضى.

وقالت مقدمة البرنامج إن قطر "تروج لنفسها كدولة حديثة وتقدمية ترحب بالزوار الأجانب وتحترمهم، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فى الواقع قطر وجهة خطرة، خاصة بالنسبة للنساء الغربيات".