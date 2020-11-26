وكالة: السعودية وأبو ظبي تريدان شراء شركة دواء مصرية قيمتها 700 مليون دولار

ويدرس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و"إيه دي كيو" المعروف سابقا باسم شركة أبو ظبي للتنمية القابضة، شراء وحدة الأدوية التابعة لشركة "باوش هيلث" في القاهرة، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.

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بالإضافة إلى ذلك، أجرى الصندوقان محادثات للعمل عن كثب بشأن معاملات أخرى في مجالات مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعة، حسبما قالت المصادر.

أفادت "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، بأن

"إيه دي كيو" يجري محادثات للاستحواذ علىأعمال "باوش" المصرية، المعروفة باسم شركة "آمون للأدوية"، والتي قد تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار.

قالت المصادر إن المحادثات جارية حتى الآن وليس هناك ما يؤكد أن النقاشات ستؤدي في النهاية إلى صفقة تشمل أحد الصندوقين أو كليهما.

تعيد "باوش" تشكيل عملياتها بعد تعرضها للانتقاد في الولايات المتحدة بسبب رفع أسعار الأدوية، ودفع مستثمروها نحو بيع أو فصل المزيد من الأعمال.