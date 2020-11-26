زوجة السيسي في ظهور إعلامي نادر: علمني الطبخ ولم نقض شهر عسل... فيديو

وقالت السيسي في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية إن طبيعة زوجها الرئيس المصري لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته.

وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي ابنة خالة والدتها.

وكشفت انتصار السيسي أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه من علمها الطبخ ببال طويل.

وعن أكثر طعام يفضله، ذكرت انتصار السيسي أن زوجها يحب كل أنواع الخضراوات، وكذلك السلطة التي يجب أن تكون غنية بها، وأضافت أن أبنائهما تقلديين للغاية بشأن الطعام المحبب إليهم.

كما أفصحت انتصار السيسي أنها لم يقضيا شهر عسل، وذلك لأنه بعد الزواج لم يكن لدى زوجها وقتا لشهر العسل بسبب حبه لعمله جدا، موضحة أن الزواج تم يوم الخميس وذهب إلى عمله الأحد.

وأوضحت السيسي أنها وزوجها الرئيس المصري بعد خطوبتهما كان أنهى دراسته العسكرية، وتم الزواج بعد تخرجها في كلية التجارة جامعة عين شمس.

وقالت عن زوجها: "يحرص دائما على أن يكون له أسبقية في المرحلة التي هو مقدم عليها، وتلك عادة منذ صغره، ويحب الدخول في كل التفاصيل".

وأشارت انتصار السيسي في اللقاء التلفزيوني إلى أن زوجها، عبد الفتاح السيسي، استبدل دبلة الخطوبة بخاتم أهداه له والده لأنه يملك محل فضيات في حي خان الخليلي في العاصمة المصرية القاهرة.