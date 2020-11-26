إعلامية كويتية تدافع عن محمد رمضان... "أنتم المصريين مطبعين مع إسرائيل"

وقالت في مقطع فيديو بثته على حسابها بمنصة "إنستغرام": "لأول مرة سأقف مع محمد رمضان في موقف لأنه في هذا الموقف هو مظلوم لعدة اعتبارات. وين المشكلة الحين إن محمد رمضان صور مع مشاهير إسرائيليين".

وتابعت: "ما أنتم مصر في بينكم وبين إسرائيل تطبيع وعندكم سفارة إسرائيلية في مصر، معناه في علاقات دبلوماسية بينكم وبين إسرائيل. أنور السادات راح لتل أبيب ونجيب محفوظ راح لإسرائيل وهو من أشهر كتاب مصر وفاز بجائزة نوبل في الأدب، فوين المشكلة".

وأردفت: "عندكم علاقات دبلوماسية وعندكم سفارة إسرائيلية في مصر هو شنو ذنبه. يعني في سفير إسرائيلي في مصر، حتى اللي ما يعرف إن فيه تطبيع بين البلدين، أشهر شيء عندكم فيلم السفارة في العمارة لعادل إمام، حتى اللي ما راح مصر يعرف أن فيها سفير إسرائيلي وفيها سفارة اسرائيلية فالحين جات على محمد رمضان؟".

وأضافت أن

محمد رمضان لم يكن على علم أن الأشخاص الذين تصور معهم هم إسرائيليين، متسائلة: "كل واحد حيصور معاه حيطلب منه الباسبور".

​وأثار رمضان، يوم السبت، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميابوقف رمضان عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.