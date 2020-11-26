شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سفير المملكة في «تشيلي» بعد 3 أسابيع من بدء مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية عن وفاة سفير المملكة لدى جمهورية تشيلي مانع الخامسي، وذلك بعد 3 أسابيع من تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا.
ونعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان السفير الراحل نيابة عن منسوبي الوزارة في الرياض وكافة ممثليات المملكة في الخارج.
جدير بالذكر أن “الخامسي” قدَّم أوارق اعتماده؛ سفيرًا للمملكة لدى جمهورية تشيلي، بتاريخ 25 يوليو 2020.
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