داعية إلى الحذر... مصر تعلن خريطة الطقس للأسبوع المقبل

ووفقا لبيان الهيئة، تشهد السواحل الشمالية بما في ذلك مناطق (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، غدا الجمعة، بحسب ما نقلته صحيفة "صدى البلد".

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فيما يشهد الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على أن يكون هناك أمطارا خفيفة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وفي يوم السبت، تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - مطروح - السلوم) أمطارت متوسطة، ومتوسطة إلى غزيرة في بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية (رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من الوجه البحري شمالا (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). وفقا لبيان الهيئة لن يكون هناك سقوط أمطار خلال يومي الأحد والاثنين القادمين.

لكن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - مطروح - السلوم) أمطارا خفيفة إلى متوسطة، يوم الثلاثاء، وخفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق لسواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، وخفيفة في الوجه البحري شمالا.

وفي يوم الأربعاء، ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، والشرقية، والوجه البحري. وناشدت الهيئة، كافة المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.