الأردن يعلن عن قبض سلطات رومانيا على المشتبه الرئيسي في جريمة قتل مواطنه

وقال السفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة في تغريدة له عبر "تويتر": "بحمد الله، ألقت السلطات الرومانية القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الشاب الاردني نبيل خليل خشان والذي قضى غدرا هنا منذ يومين. السفارة تتابع مع السلطات الرومانية التحقيقات بهذا الجريمة حيث تبين ان القاتل من جنسية ثالثة. كل الشكر للسلطات الرومانية على اهتمامها بهذه القضية".
وكانت الجالية العربية في رومانيا نشرت عن مقتل أردني هناك طعنا نتيجة خلاف مع مواطن تركي، حسبما أفاد موقع "عمون" الإخباري الأردني.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تبلغت بوفاة مواطن أردني في رومانيا.
وأضاف الفايز أن
عائلة المواطن الأردني بلغت الوزارة بوفاة الشاب وترغب بالذهاب لرومانيا لحضور تشييع جثمانه.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت السفارة الرومانية برغبة العائلة بالسفر، وتم الطلب منهم تزويدهم بتعهد من السفارة الأردنية في بوخارست.
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