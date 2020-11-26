شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 1636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى لبنان إلى 120 ألفا و300 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 950 حالة.

على صعيد متصل، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تحرير 30 ألفا و967 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ في 14 نوفمبر الجاري وحتى مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء (كورونا).