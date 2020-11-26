حافظ أبو سعدة... رحيل أحد أكبر المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر متأثرا بكورونا

وكتبت نهاد عبر صفحتها على "فيس بوك": "حب عمري وأبو أولادي وأعظم راجل شفته، وعشت معاه، وطول عمري، مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له، وادعولنا".
وفقا لوسائل إعلام مصرية، دخل أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشفى قبل أقل من أسبوعين، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وقيل إن حالته آخذة في التحسن، إلا أن المنية وافته مساء اليوم، عن عمر ناهز 55 عاما.
أبو سعدة، هو مستشار قانوني ورئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 2009، وأيضا المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية الديمقراطية منذ عام 1997، وعضو منظمة الفيدرالية الإنسانية لحقوق الإنسان، وشريك مؤسس في المركز المصري لحقوق المرأة، بحسب موقع "الاقتصادي".
حصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة الإسكندرية عام 2011، وتدرج في المناصب بالعديد من المنظمات والمبادرات الحقوقية والمدنية، وله مؤلفات منها؛ "حرية الرأي والتعبير الواقع وآفاق المستقبل" و"مصر: نحو قانون جديد للأحزاب السياسية".
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