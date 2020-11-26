شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستضيف مؤتمرا لجمع مساعدات إنسانية للبنان 2 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم، الخميسن إن فرنسا ستضيف مؤتمرا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر المقبل، لبحث سبل مساعدات إنسانية للبنان.

ويهدف المشاركون في مشروع معين إلى مشروعي التابعين للشراكة من أجل التمثيل.