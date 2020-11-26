شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان الأردنى يلتقى بوفد عسكرى بحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، مساعد رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين للإمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله، الذي يزور الأردن حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

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