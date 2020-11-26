شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول فى أنحاء متفرقة بالسعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار غزيرة، فى العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الغزيرة التى تحولت إلى سيول فى بعض المناطق داخل المملكة العربية السعودية، من بينها فيديو لأمطار غزيرة في جدة.

ودعت السلطات المحلية مستخدمي الطرق إلى اتباع تنظيمات رجال المرور المنتشرين لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة بالسعودية قبل ظهر اليوم، وتسببت في تحويل مسارات حركة السير في بعض شوارعها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



أمطار غزيرة في السعودية



أمطار في السعوديىة