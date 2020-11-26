شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 474 ألفًا و376 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص فايروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.