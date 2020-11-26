الكويت: الموافقة على دعوة السعودية للانضمام إلى منظمة التحول الرقمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، موافقته على دعوة السعودية للانضمام لمنظمة التحول الرقمى، التي تهدف إلى الرفاهية والاستقرار الجماعى، ونمو الاقتصاد الرقمى على الصعيد الدولى، من خلال توحيد وتكثيف الجهود؛ للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.



وأوضح "الوزراء الكويتى" - فى بيان صحفى صادر عنه، عقب اجتماعه الاستثنائى الذي عقد اليوم /الخميس/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن أهداف المنظمة، تأتي متماشية مع خطة الكويت للتحول الرقمى، وأهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.



ولفت إلى أنه قرر الموافقة من حيث المبدأ على إعلان الميثاق بالانضمام لمنظمة التحول الرقمي وتوقيع الميثاق، وتكليف وزارة الخارجية الكويتية، بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة الفتوى والتشريع، باستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الأداة القانونية اللازمة وفقا للمادة (70) من الدستور الكويتى.