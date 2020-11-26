شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يضبط نصف طن متفجرات غرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمن العراقى يعلن ضبط أكثر من نصف طن من المتفجرات غرب بغداد.

وكانت هيئة الحشد الشعبى فى العراق قد أعلنت أمس الأربعاء، إحباط هجوم إرهابى وقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" فى صلاح الدين شمالي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت من قتل أحد عناصر فلول داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، ولفتت هيئة الحشد الشعبي فى العراق، إلى أن القوات ذاتها تمكنت من صد تعرض إرهابي في منطقة مطيبيجة فى المحافظة.