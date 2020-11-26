شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لسوريا يعلن عن جولة جديدة للجنة الدستورية المصغرة فى 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب جير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية لسوريا سوف تنعقد في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر.

وأشار البيان الصادر اليوم الخميس في جنيف، إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة بشأن الأسس والمبادئ الوطنية وفي الدورة الخامسة سوف تبحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.

ولفت البيان إلى أن الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية لسوريا قد وافقا على مواعيد الدورة وعلى أن يتم عقد الدورة الخامسة في يناير المقبل 2021

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