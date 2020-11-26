شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الجزائرى: أبواق بالخارج تستغل مرض الرئيس لترويج معلومات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان) إن هناك أناسا في الخارج يحملون بوقا ضد الجزائر ويستغلون فرصة مرض الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لمعلومات مغلوطة"، مضيفا "إننا بالفعل في حرب إعلامية".
وأعرب قوجيل في كلمته خلال جلسة مجلس الأمة اليوم الخميس، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس تبون، الذي يعالج حاليا من إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، ليعود إلى الجزائر ويباشر مهامه.
وأكد أن قوة الجيش الوطني الشعبي، تكمن في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن هناك من أراد أن يطعن في الجيش، مثلما كانوا يريدون الطعن في جيش التحرير، إبان الثورة التحريرية.
وقال: نحن بصدد تحضير قانون الانتخابات، وهناك انتخابات المجلس، والانتخابات المحلية.
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