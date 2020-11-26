شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 163 ألفا و967 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل وفاة حالة واحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 564 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 826 حالة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 151 ألفا و870 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.