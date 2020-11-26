شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: استدعاء 1164 سخان مياه وثلاجة ..وهذه طريقة استرداد مبلغ الشراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس استدعاء 587 سخان مياه من نوع “ZAIN HEAT” ، و577 ثلاجة “GVC PRO” . وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأجهزة لا تطابق المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة . وأشارت وزارة التجارة إلى أنه يمكن التواصل مع شركة الهدبانية للتجارة بالنسبة للسخانات لسحب السخان واسترداد مبلغ الشراء ، على الرقم : 0112448690، كما يمكن التواصل مع شركة متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية فيما يخص الثلاجات ، لإسترداد مبلغ الشراء على الرقم : 920008380

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: استدعاء 1164 سخان مياه وثلاجة ..وهذه طريقة استرداد مبلغ الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.