شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خشوع وتضرع من المعتمرين تحت الأمطار بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : وثقت صور أجواء روحانية ومشاهد إيمانية للمعتمرين من الحرم المكي أثناء هطول الأمطار . ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً للمعتمرين أثناء التضرع إلى الله وسط خشوع تام أثناء هطول الأمطار، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وسقيا رحمة . وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة ، تزامناً مع الحالة المطرية سقيا ، ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أماكن في مكة المكرمة، ومنها الكامل وأضم وبحرة والعاصمة المقدسة، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.

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