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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر: دخول غير المصرح لهم إلى «حافز» جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى “حافز” من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما .
وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال ، وهي :
– دخول غير مصرح .
– تحديث البيانات .
– إجراء التدريبات .
– مشاركة اسم المستخدم لشخص غير مصرح له .
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