شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تدعو المسافرين للحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين نظراً للتقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدرت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، تنبيهاً مهماً للمسافرين تزامناً مع حالة التقلبات الجوية .
وقالت الخطوط السعودية في تغريدة على حسابها بتويتر : ” ضيوف “السعودية” الكرام: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة.”
وتشهد عدة مناطق في المملكة أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول ، تزامناً مع الحالة المطرية سقيا ، التي تمر بها المملكة .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أماكن في مكة المكرمة، ومنها الكامل وأضم وبحرة والعاصمة المقدسة، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.
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