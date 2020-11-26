شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1906 إصابات جديدة بكورونا و18 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 656 إصابة. وأضافت أن 57 من المصابين بكورونا "ترقد في العناية المكثفة بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي". وقررت الحكومة الفلسطينية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت وإغلاق جزئي يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 91485 إصابة تعافى منها 73670 وتوفي 768.

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