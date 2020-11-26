شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإخبارى: وصول أول رحلة تجارية لطيران "فلاي دبي" إلى مطار بن جوريون..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، الخميس، أولى الرحلات التجارية لشركة "فلاي دبي" إلى مطار بن جوريون الدولي قرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وكتب أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان نشره موقع العين الإخباري الاماراتى إن بنيامين نتنياهو كان باستقبال الطائرة.

وفى السياق وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحظة وصول طائرة "فلاي دبي" لمطار بن غوريون، اليوم الخميس، بأنها تاريخية، و"حلم يتحقق".

وفي مراسم الاستقبال، قال نتنياهو في كلمة له "هذه لحظة تاريخية لأنها أول رحلة تجارية للشركة من الإمارات إلى إسرائيل"، وأضاف "هذا الحدث بمثابة حلم يتحقق وأمل لبلدين متطورين وشعبين يريدان السلام والازدهار والأمن".

ولفت إلى أنه ستكون هناك عشرات الرحلات التجارية مع الإمارات والبحرين، البلدان اللذان وقعا اتفاقا للسلام مع إسرائيل، مؤخرا.

وفي هذا السياق، تابع نتنياهو قائلا :عندما نُمكن الناس من الالتقاء فإننا نحقق السلام، الناس في إسرائيل والإمارات متشجعون لأن السلام يحدث الآن وليس في المستقبل. هذه بركة لنا جميعا".وفي معرض إشادته باتفاقيات السلام مع دول عربية، أردف نتنياهو حديثه "كل العالم ينظر إلينا ونحن نصنع التاريخ.. هذا تعبير عن شرق أوسط جديد".

وأعرب عن أمله أن تنضم المزيد من الدول إلى عجلة السلام، لافتا إلى أنه "يمكن للشرق الأوسط أن يكون مركزا عالميا للنشاط الاقتصادي والسياحي ويعطي مثالا للعالم أجمع".

وبمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الذي يحل في الثاني من ديسمبر المقبل، تقدم نتنياهو بالتهنئة " يوم جديد ويوم أمل كبير وآمال السلام،، مبروك"