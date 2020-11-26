شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تندد بهجوم الحوثيين على منشأة نفطية في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت كوريا الجنوبية، بهجوم الحوثيين على منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية، وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الخميس، أن الحكومة الكورية عبرت عن قلقها العميق فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه الحوثيون على محطة لشركة أرامكو في السعودية، وأدانت أي عمل يعرض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط أن منشآتها في جدة تعرضت لهجوم الحوثيين في يوم 23 نوفمبر.