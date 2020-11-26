شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات فى افتتاح" الوطني الاتحادي": الاتفاق الإبراهيمي رافد للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال فى كلمته : منذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها .. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجيا وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز.. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم .. كما تعزز بمضينا قدماً في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة .. ومضينا في برنامجنا الفضائي بإطلاق " مسبار الأمل " نحو المريخ.

وأضاف: تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين وكان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار. وفي هذا السياق جاء "الاتفاق الإبراهيمي" رافداً من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم ..

وتابع" نعم كان أداؤنا في مواجهة الجائحة نموذجيا ومحل تقدير منظمة الصحة العالمية، واحترام دول العالم .. لكن الجائحة لم تنته .. سنواصل عملنا في مكافحة الوباء كما يجب .. وأدعو من خلالكم جميع المواطنين والمقيمين إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية .. ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها .. ومثل كل الأزمات الكبرى، تنطوي أزمة كورونا على فرص يمكن البناء عليها.