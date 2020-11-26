شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اليابانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وذلك لتهنئته بتولى رئاسة الوزراء فى البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.
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