محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطنى الاتحادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم، دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي. ووجه، رسالة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطن. وبدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم افتتح الجلسة : " أصحاب السمو والمعالي والسعادة .. الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح اليوم دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر". وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة الافتتاح " الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .. أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم .. أرجو لكم التوفيق .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " . وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "افتتحنا اليوم بحمدالله دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.. رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".

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