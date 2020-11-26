شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبضت قوات الأمن العراقية 4 إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان اليوم بتمكن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية من القبض على الإرهابيين الأربعة المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الارهابيين المقبوض عليهم سبق لهم العمل في قضاء الحويجة ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي, وشاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية عدة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.

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