شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاطع توثق هطول الأمطار الغزيرة على مكة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت عدة مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وجدة، وبعض المراكز، صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة التقطت بمواقع مختلفة في مكة المكرمة وجدة هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وتساقط البرد.

كما وثقت مقاطع فيديو هطول زخات البرد على الحرم المكي في مشهد مهيب أثار تفاعل رواد موقع “تويتر”.

من جهاتها، رفعت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جاهزيتها بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ، اليوم، حيث تابعت الأمانة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وتستغل الأمانة كافة الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة، حيث وزعت الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه.

كما الخليج 365 الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يجري تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.