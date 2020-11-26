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شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» ينبّه: 3 عوامل تزيد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من عدة عوامل قد تتسبب في زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار.
وأكدت في رسالة توعوية إلى ضرورة التأكد من أداء عمل المكابح، إذ إن انخفاض أدائها قد يكون أحد أسباب انزلاق المركبة.
وأوضحت أن ضعف جودة إطارات المركبة، يمثل أحد أسباب الحوادث على الطرق وخاصة عند هطول الأمطار، بالإضافة لتهاون قائدي المركبات وعدم خفض السرعة.
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