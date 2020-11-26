شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» ينبّه: 3 عوامل تزيد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من عدة عوامل قد ‏تتسبب في زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار.‏

وأكدت في رسالة توعوية إلى ضرورة التأكد من أداء عمل ‏المكابح، إذ إن انخفاض أدائها قد يكون أحد أسباب انزلاق ‏المركبة.‏

وأوضحت أن ضعف جودة إطارات المركبة، يمثل أحد أسباب ‏الحوادث على الطرق وخاصة عند هطول الأمطار، بالإضافة ‏لتهاون قائدي المركبات وعدم خفض السرعة.‏